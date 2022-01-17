ارتفاع ملحوظ في صادرات النروج

قفزت صادرات النرويج إلى مستوى قياسي العام الماضي مدعومة بزيادة الطلب على الوقود الأحفوري والأسماك والمعادن.قالت هيئة الإحصاء النرويجية في بيان نشرته على موقعها الاثنين إن أكبر دولة مصدرة للنفط والغاز في غرب أوروبا باعت سلعاً للخارج بقيمة 1.38 تريليون كرون (156 مليار دولار) خلال 2021، بزيادة 77% تمثلت بفائض تجاري للعام الماضي بأكمله بلغ 531 مليار كرون، وهو أيضاً الأعلى على الإطلاق.تساهم أسعار الوقود الأحفوري المرتفعة بتعزيز موقف البنك المركزي النرويجي، الذي يعد أحد أكثر البنوك تشدداً بين الدول المتقدمة، حيال المضي بتطبيق سلسلة زيادات مخطط لها في أسعار الفائدة رغم تأثير القيود الجديدة بسبب تفشي فيروس كورونا. تحسن أداء الكرون، ثالث أفضل أداء بين العملات الرئيسية لمجموعة العشر لهذا العام، بعد هذه الأخبار ليرتفع 0.1% إلى 9.9881 في الساعة 09:42 صباحاً بتوقيت أوسلو.أسعار الغازتضاعفت قيمة صادرات الغاز الطبيعي أكثر من أربعة أضعاف من 2020 لتصل إلى 475.8 مليار كرون وسط ارتفاع قياسي في أسعار الغاز. سجلت صادرات الغاز رقماً قياسياً شهرياً آخر في ديسمبر مرتفعة 31% عن الشهر السابق. بلغ إجمالي عائدات النفط من الخارج 349.6 مليار كرون، وهو أعلى مستوى منذ 2008.زادت صادرات البر الرئيسي للنرويج 22% العام الماضي، مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق، بقيادة المنتجات النفطية والكهرباء والمعادن. كما سجلت صادرات الأسماك، بقيادة السلمون، رقماً قياسياً في ديسمبر وخلال العام بالكامل.