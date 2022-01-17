إقتصاد

تضخم الأسعار يؤدي الى تغيير سلوك المستهلك

Lebanon 24
17-01-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-908126-637780373239038886.jpg
Doc-P-908126-637780373239038886.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الرئيس التنفيذي لشركة "تارغت" (Target) إن المستهلكين الأمريكيين سيقودون سياراتهم بمعدلات أقل وسيتسوقون في عدد أقل من الرحلات ضمن محاولات التأقلم مع أسعار البنزين المرتفعة وأعلى معدل تضخم يرونه منذ حوالي أربعة عقود.

من المرجح أيضاً أن يأكل المستهلكون أكثر في المنزل ويبحثوا عن سلع ذات علامة تجارية عامة أرخص في محاولة لتخفيف الضربة الناجمة عن ارتفاع الأسعار، حسبما قال الرئيس التنفيذي براين كورنيل يوم الأحد في فعالية الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة في نيويورك.

قفزت أسعار المستهلك بنسبة 7% العام الماضي، وهي أسرع وتيرة في 12 شهراً منذ منتصف عام 1982، وفقاً لبيانات وزارة العمل الصادرة الأسبوع الماضي.

قال كورنيل: "ستظهر بعض الطرق التي يتفاعل بها المستهلكون تاريخياً مع التضخم مرة أخرى في عام 2022. سنقود لعدد أقل من الأميال، وسندمج عدد المرات والمواقع التي نتسوق فيها. من المحتمل أن تنفق المزيد على تناول الطعام في المنزل بدلاً من مطعمك المفضل، وقد تجري بعض المقايضات بين علامة تجارية محلية وعلامة تجارية عالمية".


تراقب "تارغت" وغيرها من تجار التجزئة، الذين يخرجون من عامين من الطلب المتزايد وسط جائحة فيروس كورونا وبرامج التحفيز الحكومية، التحولات في سلوك المستهلك بسبب ارتفاع التضخم. لم يحدد كورنيل كيف يتوقع تغيير مستويات الإنفاق الفعلية، قائلاً: "سوف نتعلم الكثير عن كيفية تفاعل المستهلك خلال الستين أو التسعين أو المئة والعشرين يوماً القادمة مع ارتفاع الأسعار".

ارتفع مؤشر تناول الطعام في المنزل الصادر عن وزارة العمل بنسبة 6.5% خلال الاثني عشر شهراً الماضية، مقارنة بمتوسط زيادة سنوية قدرها 1.5% خلال السنوات العشر الماضية. وبالنسبة لتناول الطعام بعيداً عن المنزل، فقد قفز مؤشر وجبات الخدمة المحدودة بنسبة 8% بينما ارتفع مؤشر الوجبات الكاملة الخدمة بنسبة 6.6%.

تراجعت أسعار بيع البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة في ديسمبر لكنها ارتفعت هذا الشهر، وفقاً لنادي السيارات "إيه إيه إيه" (AAA). فيما بلغت الأسعار في نوفمبر أعلى مستوياتها خلال سبع سنوات.

خلال موسم عطلة نهاية العام في عام 2021، قال كورنيل إن "المستهلكين خرجوا للتسوق" دون تقديم تفاصيل عن مبيعات "تارغت" (Target).
 
(بلومبيرغ الشرق)
المصدر: 24 - بلومبيرغ
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:00 | 2022-01-17
14:00 | 2022-01-17
12:00 | 2022-01-17
12:00 | 2022-01-17
11:21 | 2022-01-17
11:14 | 2022-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website