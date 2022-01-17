دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟

بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم ما بين 25050 - 25100 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 25000 - 25100 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.