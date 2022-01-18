إقتصاد

لأول مرة... سعر برميل النفط يصعد إلى أعلى مستوى!

Lebanon 24
18-01-2022 | 03:00
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أظهرت بيانات التداول في البورصات، أن سعر برميل النفط الخام من ماركة برنت، تجاوز حدود 87 دولارا، وذلك للمرة الأولى منذ تشرين الأول 2014.

مع حلول الساعة 06.41 بتوقيت موسكو، تم تداول برميل مزيج "بحر الشمال" عند 87.31 دولار للبرميل، أي أن السعر ارتفع بنسبة 0.84٪، وبلغ سعر خام WTI 84.38 دولار للبرميل- ارتفع السعر بنسبة 1.3٪.

اعتبارا من نيسان من العام الماضي، خفضت "أوبك +" الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا بسبب انخفاض الطلب على النفط الناجم عن جائحة فيروس كورونا. مع استقرار الوضع في السوق، تم تعديل شروط الاتفاقية.
منذ آب 2021، زادت أطراف الاتفاقية، الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل في اليوم كل شهر، على أمل العودة إلى المستويات السابقة بنهاية أيلول 2022.

ومن المنتظر يوم الخميس صدور إحصاءات عن مخزونات النفط الأسبوعية في الولايات المتحدة. في الأسبوع المنتهي في 7 كانون الثاني، تراجعت المخزونات التجارية في هذه الدولة إلى أدنى مستوى لها منذ تشرين الاول 2018.
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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