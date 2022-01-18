بوشكيان بحث في سبل التعاون بين وزارة الصناعة والبنك الدولي

استقبل وزير الصناعة جورج بوشكيان ممثل البنك الدولي في لبنان ساروج كومار جاه، وبحثا في سبل التعاون بين الوزارة والبنك الدولي على صعيد تنفيذ مشاريع وبرامج تتعلق بالحوكمة والمعاملات الالكترونية، وتطوير بعض القطاعات الانتاجيّة لا سيّما ما يتعلق بالدواء واللقاحات.