بعد انخفاض الدولار.. هذا ما يحصل في السوق الموازية

أكد أحد كبار الصرافين في السوق الموازية أنّ حركة السوق لا تزال طبيعية من حيث عمليات الشراء والمبيع، على رغم انخفاض سعر الصرف، شارحاً لـ"لبنان 24" انّه قبل تراجع السعر ووصوله الى 33 الف ليرة، "غرقت" السوق بالدولار، وبالتالي فإن الدولارات التي بيعت على سعر عالٍ يتم شراؤها اليوم في السوق من قبل الصرافين على سعر منخفض، وهذا ما يؤمن أرباحاً كبيرة للصرافين.