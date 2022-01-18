الدولار مستمر بالانخفاض... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ عصر اليوم، 24900 - 24950 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وتجدر الاشارة إلى أنّ دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 24900 - 25000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.