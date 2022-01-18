إقتصاد

جولة مسائية للحود وأبو حيدر على مزارع ومسالخ الدواجن في شكا

Lebanon 24
18-01-2022 | 12:00
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بدأ المدير العام للزراعة لويس لحود والمدير العام للاقتصاد محمد ابو حيدر وفريق من مديرية الثروة الحيوانية، جولة مسائية على مزارع ومسالخ الدواجن في شكا، لمتابعة اوضاع قطاع الدواجن من ناحية المواصفات والاجراءات الصحية والاسعار.
 
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الدواجن

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