إقتصاد

روسيا تفرض غرامة على Google ...ما السبب؟

Lebanon 24
19-01-2022 | 00:00
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قالت محكمة في موسكو إنها غرّمت شركة Google التابعة لمجموعة ألفابت 4 ملايين روبل روسي أي 52526 دولارا بسبب إتاحتها الوصول إلى محتوى محظور في روسيا، وهذه الغرامة هي الأحدث في سلسلة غرامات على عملاق التكنولوجيا الأميركي. 

وزادت روسيا جهودها للضغط على شركات التكنولوجيا الكبيرة، إذ فرضت غرامات ضخمة مبنية على إيرادات منصتي جوجل وميتا بسبب عدم إزالتهما محتوى تعتبره موسكو غير قانوني.   

وامتنعت شركة Google عن التعليق.
المصدر: cnbc
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