10
o
بيروت
10
o
طرابلس
4
o
صور
10
o
جبيل
10
o
صيدا
10
o
جونية
3
o
النبطية
4
o
زحلة
4
o
بعلبك
9
o
بشري
9
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
بفعل توقعات رفع الفائدة الأميركية...الذهب يتراجع !
Lebanon 24
19-01-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تراجعت أسعار الذهب اليوم لتتجه نحو أدنى مستوياتها في أسبوع الذي بلغته في الجلسة السابقة، إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها في عامين بفعل توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة بشكل كبير، وهو ما نال من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1810.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:52 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد أن هبط إلى أدنى مستوى في أسبوع عند 1805 دولارات للأوقية أمس. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1810.80 دولار.
يعتبر الذهب تحوطاً ضد التضخم، لكن زيادة أسعار الفائدة تميل إلى التأثير على المعدن النفيس.
وقفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية إلى أعلى مستوياتها في عامين، فيما سجل مؤشر #الدولار أمس أكبر مكاسبه اليومية في أربعة أسابيع، ممّا رفع تكلفة حيازة الذهب بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.
ويترقب المتعاملون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في 25 و26 كانون الثاني، ويتوقعون نهجاً أكثر حدة في مواجهة التضخم المستمر، وهو الأعلى في قرابة 40 عاماً عند سبعة بالمئة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 23.41 دولاراً للأوقية، وهبط البلاتين 0.8 بالمئة إلى 973.64 دولار، ونزل البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1889.46 دولار.
المصدر: cnbc
تابع
الأكثر قراءة
حادثة ثأرية تهزّ بيروت.. هذا ما حصل في زقاق البلاط
Lebanon 24
حادثة ثأرية تهزّ بيروت.. هذا ما حصل في زقاق البلاط
13:39 | 2022-01-18
18/01/2022 01:39:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أصحاب هذه الأبراج مهذبون ويتمتعون بأخلاق عالية.. من هم؟
Lebanon 24
أصحاب هذه الأبراج مهذبون ويتمتعون بأخلاق عالية.. من هم؟
00:30 | 2022-01-19
19/01/2022 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV من دون أي نقطة ماكياج.. شاهدوا كيف بدت داخل مركز تجميل (صور)
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV من دون أي نقطة ماكياج.. شاهدوا كيف بدت داخل مركز تجميل (صور)
03:00 | 2022-01-19
19/01/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مساعدة بالدولار الفريش لعناصر الجيش (صورة)
Lebanon 24
مساعدة بالدولار الفريش لعناصر الجيش (صورة)
05:16 | 2022-01-19
19/01/2022 05:16:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ واحد يشغل بال اللبنانيين وسط البرد.. ما هو؟
Lebanon 24
أمرٌ واحد يشغل بال اللبنانيين وسط البرد.. ما هو؟
14:18 | 2022-01-18
18/01/2022 02:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
09:21 | 2022-01-19
توقيع عقد تزويد لبنان بالكهرباء الأربعاء... على ماذا ينص الاتفاق؟
12:00 | 2022-01-19
اتفاقية تبادل اقتصادي بين تركيا والامارات
10:58 | 2022-01-19
بعد الانخفاض الكبير.. كم بلغ سعر دولار "صيرفة" اليوم؟
10:00 | 2022-01-19
عائد سندات بريطانيا ترتفع بشكل ملحوظ
09:45 | 2022-01-19
إنخفاض ملحوظ للدولار... هذا ما سجّله في السوق الموازية عصر اليوم
07:55 | 2022-01-19
تعميمان لوزير المالية.. اليكم التفاصيل
فيديو
"إل جي" تتألق من جديد في سوق الهواتف بجهاز مميز... ما هي مواصفاته؟ (فيديو)
Lebanon 24
"إل جي" تتألق من جديد في سوق الهواتف بجهاز مميز... ما هي مواصفاته؟ (فيديو)
14:00 | 2022-01-18
19/01/2022 20:34:13
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي سيارات "فورد"... تعرفوا إلى "Mondeo" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي سيارات "فورد"... تعرفوا إلى "Mondeo" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-01-18
19/01/2022 20:34:13
Lebanon 24
Lebanon 24
إحتفال هيستيري لمعلق من غينيا الاستوائية بعد الفوز على الجزائر! (فيديو)
Lebanon 24
إحتفال هيستيري لمعلق من غينيا الاستوائية بعد الفوز على الجزائر! (فيديو)
16:00 | 2022-01-17
19/01/2022 20:34:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact