إقتصاد

بفعل توقعات رفع الفائدة الأميركية...الذهب يتراجع !

Lebanon 24
19-01-2022 | 08:00
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تراجعت أسعار الذهب اليوم لتتجه نحو أدنى مستوياتها في أسبوع الذي بلغته في الجلسة السابقة، إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها في عامين بفعل توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة بشكل كبير، وهو ما نال من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1810.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:52 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد أن هبط إلى أدنى مستوى في أسبوع عند 1805 دولارات للأوقية أمس. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1810.80 دولار.

يعتبر الذهب تحوطاً ضد التضخم، لكن زيادة أسعار الفائدة تميل إلى التأثير على المعدن النفيس.

وقفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية إلى أعلى مستوياتها في عامين، فيما سجل مؤشر #الدولار أمس أكبر مكاسبه اليومية في أربعة أسابيع، ممّا رفع تكلفة حيازة الذهب بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

ويترقب المتعاملون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في 25 و26 كانون الثاني، ويتوقعون نهجاً أكثر حدة في مواجهة التضخم المستمر، وهو الأعلى في قرابة 40 عاماً عند سبعة بالمئة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 23.41 دولاراً للأوقية، وهبط البلاتين 0.8 بالمئة إلى 973.64 دولار، ونزل البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1889.46 دولار.
المصدر: cnbc
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