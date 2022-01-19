إقتصاد

بريطانيا تسجل أعلى نسبة تضخم في 30 عاما

Lebanon 24
19-01-2022 | 04:00
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أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن بريطانيا سجلت أعلى نسبة تضخم منذ العام 1992 الشهر الماضي عند 5.4%، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".
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بريطانيا

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