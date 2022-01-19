إقتصاد

إنخفاض ملحوظ للدولار... هذا ما سجّله في السوق الموازية عصر اليوم

Lebanon 24
19-01-2022 | 09:45
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واصل دولار السوق الموازية انخفاضه، وبلغ عصر اليوم 23000 - 23100 ليرة لبنانية لكلّ دولار أميركي.
 
 
وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 24500 - 24600 ليرة لبنانية لكلّ دولار أميركي.
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