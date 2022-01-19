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إقتصاد
دولار السوق الموازية يواصل انخفاضه.. هذا ما سجله مساء اليوم
Lebanon 24
19-01-2022
|
14:00
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واصل دولار السوق الموازية انخفاضه، وبلغ مساء اليوم 22900 - 23000 ليرة لبنانية لكلّ دولار أميركي.
وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 23000 - 23100 ليرة لبنانية لكلّ دولار أميركي.
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