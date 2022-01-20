بتكلفة أعلى وطلب أقل...اليونان تجمع 3 مليارات يورو من بيع جديد للسندات

لقت اليونان طلبات شراء تزيد قيمتها على 15 مليار يورو في بيع جديد لسندات لأجل عشر سنوات اليوم الأربعاء، مع طرقها الأسواق في توقيت صعب بينما يتجه البنك المركزي الأوروبي لإنهاء برنامجه التحفيزي لشراء السندات المرتبط بالجائحة في آذار.ويمثل الطلب نصف الثلاثين مليار يورو التي تلقتها اليونان في بيعها السابق لسندات لأجل عشر سنوات في حزيران الماضي.وقال وزير المالية كريستوس ستايكوراس إن اليونان جمعت ثلاثة مليارات يورو من البيع مع عائد عند حوالي 1.8%.وأضاف قائلا "تكلفة الاقتراض تعتبر مرضية جدا، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الدولي الحالي."لكن العائد مرتفع كثيرا من 0.88% الذي دفعته في يونيو، عندما كانت تكاليفها للاقتراض قرب مستويات قياسية منخفضة.