إقتصاد

الصين تعلن عن أولى وارداتها من النفط الإيراني...اليكم التفاصيل!

Lebanon 24
20-01-2022 | 05:00
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أعلنت الصين عن أولى وارداتها من النفط الخام الإيراني خلال عام، رغم العقوبات المستمرة المفروضة من الحكومة الأمريكية، وذلك بحسب بيانات صدرت عن الجمارك.

وأظهرت بيانات الإدارة العامة الصينية للجمارك أن البلاد استوردت حوالي 260 ألف طن من النفط الخام الإيراني في كانون الأول الماضي. وكان آخر ما سجلته الإدارة من تدفق للنفط الإيراني إلى البلاد في كانون الأول 2020 وبلغ 520 ألف طن.

هذا ولم يتضح على الفور أي من الشركات جلبت أحدث شحنة، التي تعادل كمية النفط التي تتسع لها واحدة من ناقلات الخام الكبيرة جدا، ولا أي ميناء تم تفريغ الشحنة فيه.
المصدر: cnbc
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