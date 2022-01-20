إقتصاد

للمرة الأولى...بنك الشعب الصيني يخفض أسعار الإقراض الرئيسية

Lebanon 24
20-01-2022 | 08:00
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خفض بنك الشعب الصيني أسعار الإقراض الرئيسية وسط مخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وخفض بنك الصين الشعبي معدل القرض الرئيسي لمدة عام بمقدار 10 نقاط أساس من 3.8% إلى 3.7% في ديسمبر، وخفض بنك الشعب الصيني سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة عام للمرة الأولى منذ نيسان 2020.

هذا وتم تخفيض سعر الفائدة الأساسي للقرض لخمس سنوات بـ 5 نقاط أساس من 4.65% إلى 4.6%، إذ كان هذا أول خفض منذ نيسان 2020، في ذروة جائحة كورونا في البلاد.
المصدر: CNBC
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