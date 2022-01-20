الدولار يرتفع في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 23100 - 23150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وتجدر الاشارة إلى أنّ دولار السوق الموازية، تراوح صباح اليوم ما بين 22400 - 22500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار اميركي.