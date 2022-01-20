اتفاقية تعاون بين مصر وكوريا الجنوبية

وقعت مصراتفاقية تمويل معكوريا الجنوبية اليوم الخميس بقيمة مليار دولار، بجانب توقيع وثيقة ترتيبات بشأن قرض لتحديث السكك الحديدية بقيمة 251 مليون دولار، وتوقيع منحة بقيمة 7.9 مليون دولار، بحسب التلفزيون المصري.تبلغ مدة اتفاقية التمويل المالية 5 أعوام من 2022 وحتى 2026.يأتي توقيع الاتفاقيات تزامناً مع زيارة رسمية من رئيس كوريا الجنوبية مون غيه إلى مصر تستمر يومين، وهي الزيارة الأولى من 16 عاماً لرئيس من كوريا الجنوبية إلى مصر.ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية مسجلة 1.9 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 1.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 23.6%، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.ارتفاع الواردات الكوريةارتفعت قيمة الواردات المصرية من كوريا الجنوبية بنحو 45% في أول 10 أشهر من 2021 لتبلغ 1.4 مليار دولار مقابل 938.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.وقعت مصر مذكرة تفاهم مع وكوريا الجنوبية لإجراء دراسة حول جدوى إبرام إتفاق شراكة تجارية واقتصادية بين البلدين، من المتوقع الانتهاء من تلك الدراسة خلال ستة أشهر من تاريخ بدايتها.انخفضت قيمة الصادرات المصرية لكوريا الجنوبية لتسجل 560.2 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 613.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 9.5%.سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بكوريا الجنوبية 7.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 مقابل 5.2 مليون دولار قبل عام.