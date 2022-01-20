دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟

حافظ سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم على سعره وسجل ما بين 23100 - 23150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان قد ارتفع عصراً بعد أن افتتح صباح اليوم على تسعيرة تراوحت ما بين 22400 - 22500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار اميركي.