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إقتصاد
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
20-01-2022
|
14:00
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حافظ سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم على سعره وسجل ما بين 23100 - 23150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان قد ارتفع عصراً بعد أن افتتح صباح اليوم على تسعيرة تراوحت ما بين 22400 - 22500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار اميركي.
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