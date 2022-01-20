إقتصاد

مكافحة التغير المناخي...بيل غيتس يشدد على هذا الامر!

Lebanon 24
20-01-2022 | 23:30
A-
A+
Doc-P-909524-637783442762391659.jpeg
Doc-P-909524-637783442762391659.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شدد بيل غيتس على الحاجة الملحة للشركات لتكثيف الاستثمار في التقنيات الخضراء الناشئة مع تكثيف مكافحة تغير المناخ.

وفي حديثه عبر الفيديو في الحدث الافتراضي لأجندة دافوس يوم الأربعاء، قال غيتس إن دعم واستثمار القطاع الخاص ضروري لإتاحة التقنيات الجديدة على نطاق أوسع.

وقال إن التطورات الصديقة للبيئة في مجالات مثل الهيدروجين الأخضر، والتقاط الهواء المباشر ووقود الطائرات النظيف موجودة بالفعل، لكن الشركات تحتاج إلى المساعدة في بناء مثل هذه المنتجات لجعلها في متناول الجميع.

وأضاف، "في النهاية، يتعلق الأمر بالفعل بالاقتصاد".

تأتي تلك التعليقات بعد أشهر من مؤتمر  غلاسكو، الذي شهد التزامات قياسية للعمل المناخي من القطاع الخاص.

وشمل ذلك توقيعات الشركات على تحالف First Movers ، وهي مبادرة استثمارية مستدامة أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي ومبعوث الولايات المتحدة للمناخ جون كيري.

وفي حديثه يوم الأربعاء أيضًا ، أشاد كيري بـ "مشاركة القطاع الخاص غير المسبوقة" في COP26، ووصفها بأنها جزء حيوي من الحل.

قال في أجندة دافوس: "لا توجد حكومة في العالم لديها المبلغ الذي نحتاجه للتأثير على هذا التحول". "سيكون استثمار القطاع الخاص واكتشاف القطاع الخاص أكثر من أي شيء آخر ... هذا ما سيخرجنا من هذه الفجوة."
المصدر: CNBC
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
08:00 | 2022-01-21
05:12 | 2022-01-21
05:00 | 2022-01-21
04:47 | 2022-01-21
04:47 | 2022-01-21
03:00 | 2022-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website