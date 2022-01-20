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إقتصاد
مكافحة التغير المناخي...بيل غيتس يشدد على هذا الامر!
Lebanon 24
20-01-2022
|
23:30
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شدد بيل غيتس على الحاجة الملحة للشركات لتكثيف الاستثمار في التقنيات الخضراء الناشئة مع تكثيف مكافحة تغير المناخ.
وفي حديثه عبر الفيديو في الحدث الافتراضي لأجندة دافوس يوم الأربعاء، قال غيتس إن دعم واستثمار القطاع الخاص ضروري لإتاحة التقنيات الجديدة على نطاق أوسع.
وقال إن التطورات الصديقة للبيئة في مجالات مثل الهيدروجين الأخضر، والتقاط الهواء المباشر ووقود الطائرات النظيف موجودة بالفعل، لكن الشركات تحتاج إلى المساعدة في بناء مثل هذه المنتجات لجعلها في متناول الجميع.
وأضاف، "في النهاية، يتعلق الأمر بالفعل بالاقتصاد".
تأتي تلك التعليقات بعد أشهر من مؤتمر غلاسكو، الذي شهد التزامات قياسية للعمل المناخي من القطاع الخاص.
وشمل ذلك توقيعات الشركات على تحالف First Movers ، وهي مبادرة استثمارية مستدامة أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي ومبعوث الولايات المتحدة للمناخ جون كيري.
وفي حديثه يوم الأربعاء أيضًا ، أشاد كيري بـ "مشاركة القطاع الخاص غير المسبوقة" في COP26، ووصفها بأنها جزء حيوي من الحل.
قال في أجندة دافوس: "لا توجد حكومة في العالم لديها المبلغ الذي نحتاجه للتأثير على هذا التحول". "سيكون استثمار القطاع الخاص واكتشاف القطاع الخاص أكثر من أي شيء آخر ... هذا ما سيخرجنا من هذه الفجوة."
المصدر: CNBC
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