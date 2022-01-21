بعد زيادة المخزونات الأميركية...النفط يتراجع !

ع مع جني أرباح بعد زيادة المخزونات الأميركيةطباعةتراجعت أسعار النفط الجمعة 21 كانون الثاني بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى في سبع سنوات هذا الأسبوع، إذ دفعت زيادة في مخزونات الخام والوقود الأميركية المستثمرين لجني أرباح من الصعود.وارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، 5.9 مليون برميل، وصولا إلى أعلى مستوى منذ شباط 2021، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية، وزادت مخزونات الخام 515 ألف برميل الأسبوع الماضي مخالفة التوقعات في القطاع.هذا وأظهرت بيانات الإدارة أيضا انخفاضا محدودا في استهلاك الخام في مصافي التكرير مما يشير إلى تراجع في الطلب.ومن جهتها، قالت وكالة الطاقة الدولية إن من المتوقع أن يتجاوز المعروض النفطي الطلب قريبا إذ أن من المنتظر أن يضخ بعض المنتجين الخام عند أعلى المستويات على الإطلاق أو فوقها، فيما يصمد الطلب رغم انتشار المتحور أوميكرون من فيروس كورونا.أسعار الخاماتوهبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.46 دولار، بما يعادل 2.8%، إلى 85.92 دولار للبرميل، وكانت العقود قد نزلت في وقت سابق 3%، في أكبر تراجع منذ 20 كانون الأول.هذا ولامس خام القياس العالمي 89.50 دولار للبرميل يوم الخميس، المستوى الأعلى منذ تشرين الأول 2014.وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.61 دولار، بما يعادل 3.1%، إلى 82.94 دولار للبرميل، وهبطت عقود الخام الأميركي في وقت سابق 3.2%، وهو أيضا أكبر تراجع منذ 20 من ديسمبر كانون الأول، بعد ارتفاعها لأعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2014 يوم الأربعاء.ويبدو أن زيادة أسعار الخام في الآونة الأخيرة فقدت الزخم يوم الخميس عندما أنهى برنت والخام الأميركي جلسة التداول بخسائر بسيطة. وكان خاما القياس قد ارتفعا أكثر من 10% منذ بداية العام وسط مخاوف من شح الإمدادات.