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إقتصاد
ممثلة التجارة الأميركية: لا يمكن العودة لنظام تجارة ما قبل الجائحة
Lebanon 24
21-01-2022
|
05:00
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قالت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي اليوم الخميس إن على صانعي السياسات التجارية العالمية ألا يحاولوا العودة لنظام التجارة الذي كان سائدا قبل جائحة كورونا وإنما بناء نظام أكثر مرونة واستدامة ودعما لمستويات معيشية أعلى.
وفي حديثها خلال حلقة نقاشية انعقدت عبر الإنترنت ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، حذرت تاي من "العودة إلى الحياة الطبيعية" بمنظور الماضي، وذلك بعد عامين من الاضطرابات التي تسببها الجائحة.
وأضافت "أعتقد أن الوقت حان كي نعترف بأن هدفنا حقا ينبغي ألا يكون محاولة العودة إلى ما كان عليه العالم، وعلى سبيل المثال في عام 2019، وإنما علينا أن نعي دروسا.. دروسا مؤلمة للغاية على مدار العامين الماضيين وانتهاز هذه الفرصة لبناء شيء مختلف وأفضل".
وقالت إن مفتاح ذلك هو تعزيز سلاسل التوريد وتنويعها.
وأبلغ سلطان أحمد بن سليم، رئيس شركة موانئ دبي العالمية العملاقة، المنتدى بأن عودة سلاسل التوريد إلى سابق عهدها قد يستغرق ما يصل إلى عامين بمجرد انتهاء الجائحة.
وقالت نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، بالمنتدى إن الاضطرابات الحالية في الاقتصاد العالمي تتيح فرصة لتنويع سلاسل التوريد للدول النامية التي لم تستفد من موجات العولمة السابقة.
وأضافت "نرى تحولات في فيتنام ولاوس وكمبوديا وبنغلاديش وإثيوبيا وغيرها في بياناتنا وأُطلق عليها طريقة لإعادة العولمة واستخدام هذه العولمة وسلاسل التوريد لحل بعض مشاكل عدم المساواة".
المصدر: CNBC
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