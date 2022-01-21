مزيد من التراجع في أسعار المحروقات.. اليكم جدول نهاية الاسبوع

لا تزال أسعار المحروقات تسجل تراجعاً مستمراً، وقد انخفض سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان 1400 ليرة، و98 أوكتان 1600 ليرة، فيما انخفض سعر المازوت 8200 ليرة، وسعر قارورة الغاز 6900 ليرة، لتصبح الاسعار على الشكل التالي:بنزين 95 أوكتان :358200بنزين 98 اوكتان :370000المازوت: 314800قارورة الغاز: 271100