إقتصاد

بين الاثنين والجمعة.. كم بلغ تراجع أسعار المحروقات؟

Lebanon 24
21-01-2022 | 00:59
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شهد جدول المحروقات انخفاضاً في الاسعار منذ بداية الاسبوع مرده الى تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وعلى منصة Sayrafa. 
وفي خلال أسبوع انخفض سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان 11000 ليرة، و98 اوكتان 11800 ليرة، فيما انخفض سعر المازوت 48000 ليرة والغاز 48500 ليرة.
 
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