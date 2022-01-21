هل انخفضت أسعار السلع في السوبرماركت؟

أعلن نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني البحصلي أن السلع الأساسية انخفضت بنسبة تتماشى مع انخفاض الدولار ووصل البعض منها إلى 25% نزولاً مشيراً في حديث لصوت كل لبنان الى ان هناك سلع أخرى انخفضت بنسبة أقل.