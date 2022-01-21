إقتصاد

هل انخفضت أسعار السلع في السوبرماركت؟

Lebanon 24
21-01-2022 | 01:54
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أعلن نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني البحصلي أن السلع الأساسية انخفضت بنسبة تتماشى مع انخفاض الدولار ووصل البعض منها إلى 25% نزولاً مشيراً في حديث لصوت كل لبنان الى ان هناك سلع أخرى انخفضت بنسبة أقل.
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الدولار

أسعار السلع

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