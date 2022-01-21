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إقتصاد
دولار السوق الموازية يرتفع عصر اليوم... كم بلغ؟
Lebanon 24
21-01-2022
|
09:45
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ عصر اليوم 23150 - 23200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 23050 - 23150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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