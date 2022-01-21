إقتصاد

دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟

Lebanon 24
21-01-2022 | 14:00
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حافظ سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم على سعره وسجل ما بين 23150 - 23200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 23050 - 23150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
 
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