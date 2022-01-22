المانيا ترفع الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من هذا التاريخ!

وفقًا لمسودة قانون اطلعت عليها رويترز، يمضي المستشار أولاف شولتز ورفاقه الديمقراطيون الاشتراكيون قدما في أحد مفاتيحهم وعود انتخابية برفع الحد الأدنى الوطني للأجور إلى 12 يورو أي 13.62 دولارًا للساعة اعتبارًا من تشرين الاول.حاليًا، يبلغ الحد الأدنى للأجور في ألمانيا 9.82 يورو في الساعة، والذي سيرتفع إلى 10.45 يورو للساعة من تموز.وحسب مشروع القانون، سوف يستفيد 6.2 مليون عامل من زيادة الأجور، وسيكلف أرباب العمل 1.63 مليار يورو .