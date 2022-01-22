إقتصاد

وول ستريت تغلق على تراجعات..اليكم التفاصيل!

Lebanon 24
22-01-2022 | 05:00
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تراجعت الأسهم الأميركية يوم الجمعة، لتغلق أسبوعًا خاسرًا وتستمر في بدايتها الصعبة لعام 2022.

وتضرر مؤشر ناسداك بشدة مع الموجة البيعية يوم الجمعة مما دفع المؤشر التكنولوجي الثقيل إلى أسوأ أسبوع له منذ عام 2020.

وانخفض ناسداك بنسبة 2.7% إلى 13768.92، فيما تراجع مؤشر داو جونز 450 نقطة إلى 34265.37 نقطة و انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.9% إلى 4397.94.

وسجل مؤشر ناسداك خسارة بنسبة 7.6% للأسبوع، وهي الأسوأ منذ أكتوبر 2020، وأغلق كلاً من مؤشر داو جونز وS&P500 أسبوعهما الثالث على التوالي من الخسائر وأسوأ أسابيع لهما منذ عام 2020.

وخسر S&P500 أكثر من 8% من إغلاقه القياسي.

جاء ذلك يعد النتائج المخيبة للآمال لـ Netflix في أحدث انتكاسة لمستثمري التكنولوجيا. وتراجعت أسهم شركة البث العملاقة بنسبة 21.8% يوم الجمعة بعد أن أظهر تقرير أرباح الربع الرابع للشركة تباطؤًا في نمو المشتركين.
المصدر: CNBC
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