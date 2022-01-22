إقتصاد

الصين تصف تعليق أميركا لرحلات شركات الطيران الصينية بأنه غير معقول

Lebanon 24
22-01-2022 | 12:00
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صفت الحكومة الصينية يوم الجمعة قرار إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بتعليق 44 رحلة لشركات الطيران الصينية إلى الولايات المتحدة بأنه "غير معقول على الإطلاق".

وقالت وزارة النقل الأميركية إنه تم تعليق الرحلات الجوية استجابة لقرار الصين تعليق 44 رحلة طيران لشركات يونايتد إيرلاينز وأميركان إيرلاينز ودلتا إيرلاينز في الأسابيع الأخيرة.

وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن إن سياسة حظر بعض الرحلات الجوية بعد اكتشاف حالات إصابة بكورونا "تم تطبيقها بالتساوي على شركات الطيران الصينية والأجنبية بطريقة عادلة ومنفتحة وشفافة".

وأضاف "من غير المعقول على الإطلاق أن تعلق الولايات المتحدة رحلات الخطوط الجوية الصينية على هذا الأساس. نحث الجانب الأميركي على الكف  عن تعطيل وفرض قيود على رحلات الركاب العادية لشركات الطيران الصينية."
المصدر: CNBC
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