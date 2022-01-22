إقتصاد

هذا ما سجله سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصراً!

Lebanon 24
22-01-2022 | 09:40
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يتم التداول في السوق الموازية عصر اليوم السبت، بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 23075 و23125 ليرة لكل دولار أميركي.
 
وكانت تتراوح تسعيرة الدولار صباح اليوم في السوق الموازية ما بين 23050 و23150 ليرة لكل دولار أميركي.

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