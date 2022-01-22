إقتصاد

الدولار يواصل تراجعه.. هذا ما سجله مساء اليوم في السوق الموازية

Lebanon 24
22-01-2022 | 14:50
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم السبت 23000 ليرة للمبيع و23100 ليرة للشراء.
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