إقتصاد

من أكبر المنتجين في العالم... كم يبلغ إنتاج مصر من التمور سنويا؟

Lebanon 24
23-01-2022 | 01:00
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قال أمجد القاضي، المسؤول في وزارة التجارة المصرية، إن مصر صدرت نحو 43 ألف طن من التمور خلال عام 2020 لـ63 دولة حول العالم، مشيرا إلى أن بلاده تعد أكبر منتج للتمور في العالم.

وتابع: "ننتج 1.7 مليون طن سنويا وهذا يمثل 24 % من الإنتاج العربي"، مرجعا سبب عدم شهرة التمور المصرية إلى أن أكثرها يستهلك داخليا وعدم معرفة العالم بالأصناف المصرية.

وأضاف أن "الوزارة تنظم مهرجان التمور في مدينة سيوة بمشاركة 50 شركة، من أجل تسليط الضوء على هذا القطاع الواعد، خاصة وأن مصر من أكبر منتجي التمور عالميا ويمثل إنتاجها ما يزيد عن 18 % من حجم الإنتاج العالمي".

ولفت القاضي، إلى أن "قطاع التمور بمصر يعد أحد القطاعات الواعدة فى تحقيق التنمية وتحسين فرص المستثمرين وخلق فرص العمل جديدة"، مشيرا إلى أن "الوزارة وضعت استراتيجية كامل وشاملة لحل كافة مشاكل القطاع بهدف مضاعفة منتجات مصر من التمور".

واختتم المسؤول المصري بالإشارة إلى أن بلاده تضخ استثمارات ضخمة فى مجال التمور والتنوع في أصنافه، من أجل التوسع ورفع جودة التمور المصرية، وزيادة حجم الصادرات.
المصدر: روسيا اليوم
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