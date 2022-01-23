11
o
بيروت
15
o
طرابلس
8
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
11
o
جونية
6
o
النبطية
2
o
زحلة
3
o
بعلبك
8
o
بشري
12
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
ما أسباب ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا؟
Lebanon 24
23-01-2022
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت المفوضة الأوروبية للطاقة، كدري سيمسون، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع غير رسمي لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، إن التوترات الجيوسياسية هي أحد أسباب ارتفاع أسعار الغاز.
وأضافت سيمسون:"الفترة الحالية مهمة لقطاع الطاقة في المجتمع. على المدى القصير نواجه ارتفاعا غير معتاد في أسعار الطاقة، وهو اتجاه تفاقم بسبب التوترات الجيوسياسية".
وأوضحت سيمسون، أنه "في السنوات الأخيرة، وصلت أسعار الغاز في العالم إلى مستويات تاريخية عالية، مما أثر بشكل غير مباشر على التعريفات في الاتحاد الأوروبي، ونتيجة لذلك واجه المستهلكون والصناعة صعوبات في دفع الفواتير".
وأضافت أنه من أجل التخفيف على المستهلكين، تبنى الاتحاد الأوروبي تدابير دعم بقيمة 21 مليار يورو.
وبحلول إغلاق تعاملات البورصة يوم الجمعة، تجاوزت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا عتبة 900 دولار لكل ألف متر مكعب.
في نهاية شهر كانون الاول الماضي وصلت عروض الأسعار إلى حد تأريخي أقصى قدره 2190.4 دولار لكل ألف متر مكعب، وفي النصف الأول من شهر يناير الحالي أظهر سعر التسوية للعقود الآجلة ديناميات غير مستقرة.
وأرجع الخبراء الزيادة في أسعار الغاز إلى عدة عوامل: انخفاض مستوى الإشغال في مرافق التخزين الأوروبية تحت الأرض (بعد شتاء طويل بارد وصيف حار)، ومحدودية العرض من الموردين الرئيسيين، وارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال في آسيا.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
بعد هبوط الدولار.. إليكم سعر سندويش "الطاووق" الجديد
Lebanon 24
بعد هبوط الدولار.. إليكم سعر سندويش "الطاووق" الجديد
14:08 | 2022-01-22
22/01/2022 02:08:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل تراجعه.. هذا ما سجله مساء اليوم في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يواصل تراجعه.. هذا ما سجله مساء اليوم في السوق الموازية
14:50 | 2022-01-22
22/01/2022 02:50:58
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مهم عن سعر الصرف الرّسمي.. هل سيرتفع إلى 20 ألف ليرة؟
Lebanon 24
خبر مهم عن سعر الصرف الرّسمي.. هل سيرتفع إلى 20 ألف ليرة؟
02:45 | 2022-01-23
23/01/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ترغب بالحصول على الدولار "الفريش"؟ هذه الطريقة الرائجة اليوم
Lebanon 24
هل ترغب بالحصول على الدولار "الفريش"؟ هذه الطريقة الرائجة اليوم
04:30 | 2022-01-23
23/01/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة في عين المريسة... شاب وفتاة جرفتهما الأمواج
Lebanon 24
كارثة في عين المريسة... شاب وفتاة جرفتهما الأمواج
08:31 | 2022-01-23
23/01/2022 08:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
10:00 | 2022-01-23
دولار السوق الموازية.. هذا ما سجله عصراً
10:00 | 2022-01-23
الاقتصاد الصيني... محاولات انعاش مستمرة
06:00 | 2022-01-23
سيئول تدفع ديون طهران لحساب الأمم المتحدة
04:00 | 2022-01-23
ضاع جنى العمر أم لا: ما حقيقية رفع قيمة تعويضات نهاية الخدمة؟
02:45 | 2022-01-23
خبر مهم عن سعر الصرف الرّسمي.. هل سيرتفع إلى 20 ألف ليرة؟
02:36 | 2022-01-23
الدولار يفتتح على ارتفاع... هذه تسعيرته في السوق الموازية صباح اليوم
فيديو
فنانة لبنانية شهيرة تعلق على تحول رصيدها في البنك من 17 مليون دولار إلى صفر (فيديو)
Lebanon 24
فنانة لبنانية شهيرة تعلق على تحول رصيدها في البنك من 17 مليون دولار إلى صفر (فيديو)
10:13 | 2022-01-22
23/01/2022 18:26:02
Lebanon 24
Lebanon 24
فيلم "أصحاب ولا أعز" يُثير ضجة.. منى زكي تُفاجئ الجمهور بمشهد خلع ملابسها الداخلية!
Lebanon 24
فيلم "أصحاب ولا أعز" يُثير ضجة.. منى زكي تُفاجئ الجمهور بمشهد خلع ملابسها الداخلية!
02:00 | 2022-01-22
23/01/2022 18:26:02
Lebanon 24
Lebanon 24
سامسونغ تكشف عن أعظم تجارب "غالاكسي" في جهاز واحد (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تكشف عن أعظم تجارب "غالاكسي" في جهاز واحد (فيديو)
02:00 | 2022-01-22
23/01/2022 18:26:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact