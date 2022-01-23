إقتصاد

سيئول تدفع ديون طهران لحساب الأمم المتحدة

Lebanon 24
23-01-2022 | 06:00
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دفعت حكومة كوريا الجنوبية ديون إيران لحساب الأمم المتحدة، وذلك من خلال الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الكورية.

وقالت وزارة الخارجية في سيئول، اليوم الأحد، إنها دفعت في 21 كانون الثاني الجاري 18 مليون دولار، وهو الحد الأدنى المطلوب لتسديد ديون إيران للأمم المتحدة  باستخدام الأموال الإيرانية المجمدة لدى كوريا الجنوبية، بالتعاون مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي والأمانة العامة للأمم المتحدة وغيرها من الجهات المعنية.

وقدمت الحكومة الإيرانية في 13 كانون الثاني الجاري طلبا طارئا إلى حكومة كوريا الجنوبية لاستخدام جزء من الأموال الإيرانية المجمدة لديها لتسديد ديونها لحساب الأمم المتحدة لاستعادة حقها بالتصويت، بعد أن أخطرت أمانة الأمم المتحدة إيران بأنها ستفقد على الفور حقها بالتصويت بسبب عدم سدادها الديون المستحقة عليها.

وذكرت الوزارة الكورية أنه من المتوقع أن تستعيد إيران حقها في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على الفور نتيجة لسدادها مستحقاتها المتأخرة للمنظمة.

يشار إلى أن إيران لديها أكثر من 7 مليارات دولار من الأموال المجمدة في كوريا الجنوبية، حيث فتحت في عام 2010 حسابات باسم البنك المركزي الإيراني في مصرفين كوريين جنوبيين، وهما "البنك الصناعي الكوري" و"بنك أوري".
المصدر: روسيا اليوم
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