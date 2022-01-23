الدولار يفتتح على ارتفاع... هذه تسعيرته في السوق الموازية صباح اليوم

افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الاحد، على تسعيرة تتراوح ما بين 23100 - 23150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.



وتجدر الاشارة إلى أنّ دولار السوق الموازية، أقفل يوم أمس على تسعيرة تراوحت ما بين 23000 - 23100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.