إقتصاد

دولار السوق الموازية.. هذا ما سجله عصراً

Lebanon 24
23-01-2022 | 10:00
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف حيث سجل تسعيرة تتراوح ما بين 23150 - 23200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان قد افتتح صباحاً على تسعيرة تراوحت ما بين 23100 - 23150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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السوق الموازية

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