دولار السوق الموازية.. هذا ما سجله عصراً

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف حيث سجل تسعيرة تتراوح ما بين 23150 - 23200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان قد افتتح صباحاً على تسعيرة تراوحت ما بين 23100 - 23150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.