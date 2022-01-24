أسعار النفط الى ارتفاع...فما السبب؟







وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتا أو 1.0 في المئة إلى 88.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش منهية تراجعا بلغ 0.6 بالمئة يوم الجمعة.



وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 86 سنتا أو 1.0 في المئة إلى 86.00 دولار للبرميل، بعد تراجعها 0.5 في المئة يوم الجمعة. قفزت أسعار النفط، الاثنين، في الوقت الذي أدت توترات جيوسياسية في شرق أوروبا والشرق الأوسط إلى زيادة المخاوف بشأن التوقعات الخاصة بإمدادات النفط، بينما واصلت أوبك وحلفاؤها مساعيهم لزيادة إنتاجهم.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتا أو 1.0 في المئة إلى 88.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش منهية تراجعا بلغ 0.6 بالمئة يوم الجمعة.وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 86 سنتا أو 1.0 في المئة إلى 86.00 دولار للبرميل، بعد تراجعها 0.5 في المئة يوم الجمعة.

وارتفع كلا الخامين القياسيين للأسبوع الخامس على التوالي الأسبوع الماضي نحو اثنين في المئة، مسجلين أعلى مستوى لهما منذ تشرين الاول 2014.



وارتفعت أسعار النفط أكثر من 10 في المئة حتى الآن هذا العام، بسبب المخاوف من قلة المعروض.