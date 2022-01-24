11
o
بيروت
9
o
طرابلس
8
o
صور
10
o
جبيل
12
o
صيدا
12
o
جونية
7
o
النبطية
3
o
زحلة
5
o
بعلبك
8
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
كم خسر أغنى أثرياء العالم في أسبوع؟
Lebanon 24
24-01-2022
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تسبب تراجع أسهم شركات التكنولوجيا والعملات المشفرة، بانخفاض ثروات عدد من أثرياء العالم خلال الأسبوع الماضي.
وخسر مؤسس "تسلا" و"سبيس إكس" إيلون ماسك، 25.1 مليار دولار، بينما انخفضت ثروة مؤسس "أمازون" جيف بيزوس بمقدار 20 مليار دولار، وخسر مؤسس منصة تداول العملات الرقمية "بينانس" تشانغ يلمس تشاو 17.7 مليار دولار، بينما وصل الرقم إلى 10.4 مليار دولار بالنسبة لمؤسس "فيسبوك" مارك زوكربيرغ.
وحسبما نقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن "مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات"، فقد انخفضت ثروة ماسك بنسبة 9 في المئة، لكنه لا يزال يتصدر أغنى أثرياء العالم بهامش هائل، بثروة إجمالية قدرها 243.4 مليار دولار.
ويحتل بيزوس المرتبة الثانية بثروة إجمالية تبلغ 167.6 مليار دولار، ويأتي خلفه مباشرة، قطب تجارة التجزئة الفاخرة الفرنسي برنارد أرنو، برصيد 167.5 مليار دولار.
ويأتي بيل غيتس مؤسس "مايكروسوفت" في بالمرتبة الرابعة برصيد 128.6 مليار دولار، متقدما على لاري بيج من "غوغل" برصيد 116.5 مليار دولار.
وانخفض مؤشر "ناسداك" الذي يركز على التكنولوجيا، عند إغلاقه يوم الجمعة، بنسبة 7.6 في المئة، وهو أكبر انخفاض منذ مارس 2020، كما أنه رابع انخفاض أسبوعي على التوالي للمؤشر، وأطول انخفاض في تسعة شهور.
ويأمل المستثمرون بأن يحسم مجلس الاحتياطي الفيدرالي مسألة أسعار الفائدة في الاجتماع المرتقب يومي الثلاثاء والأربعاء.
ويتوقع محللون أن تستمر الاضطرابات في الأسواق المالية خلال هذا الأسبوع مع إصدار عدد كبير من الشركات مثل "أبل" و"مايكروسوفت" و"آي بي إم" و"إنتل" و"تسلا"، لتقارير الأرباح الخاصة بها.
كذلك خسرت العملات الرقمية نسبة مهمة من قيمتها، وهوت "البيتكوين" لأدنى مستوى لها منذ شهور، وانخفضت قيمتها لأقل من 40 ألف دولار.
وانخفض سعر "البيتكوين" بأكثر من 5 في المئة، الاثنين، إلى أدنى مستوى له في أكثر من 5 أشهر.
وقال الخبير الاقتصادي جاي هاتفيلد: "من المرجح أن تظل العملات المشفرة تحت الضغط نظرا لأن الاحتياطي الفيدرالي يقلل من ضخ السيولة لديه. يمكن أن تنتهي عملة البيتكوين في عام 2022 بأقل من 20 ألف دولار".
تابع
الأكثر قراءة
كارثة في عين المريسة... شاب وفتاة جرفتهما الأمواج
Lebanon 24
كارثة في عين المريسة... شاب وفتاة جرفتهما الأمواج
08:31 | 2022-01-23
23/01/2022 08:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن سعر شوكولا "الأونيكا" اللبنانية.. صورة تكشف الأمر
Lebanon 24
مفاجأة عن سعر شوكولا "الأونيكا" اللبنانية.. صورة تكشف الأمر
11:22 | 2022-01-23
23/01/2022 11:22:49
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ترغب بالحصول على الدولار "الفريش"؟ هذه الطريقة الرائجة اليوم
Lebanon 24
هل ترغب بالحصول على الدولار "الفريش"؟ هذه الطريقة الرائجة اليوم
04:30 | 2022-01-23
23/01/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"رسائل خفية" من جنبلاط باتجاه الحريري.. ما هو مضمونها؟
Lebanon 24
"رسائل خفية" من جنبلاط باتجاه الحريري.. ما هو مضمونها؟
06:00 | 2022-01-23
23/01/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة جديدة في لبنان تلوحُ في الأفق.. دراسة جديدة تكشف الكثير
Lebanon 24
أزمة جديدة في لبنان تلوحُ في الأفق.. دراسة جديدة تكشف الكثير
12:00 | 2022-01-23
23/01/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
03:00 | 2022-01-24
بسبب الجائحة .. أسعار السلع ترتفع عالميا و"الحل السريع" مستبعد
01:33 | 2022-01-24
مع بداية الأسبوع.. هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية
23:21 | 2022-01-23
أسواق المنطقة تتراجع مع هبوط الأسهم العالمية!
14:35 | 2022-01-23
تراجع أم ارتفاع؟ هذا ما سجله سعر صرف الدولار مساء اليوم
10:00 | 2022-01-23
دولار السوق الموازية.. هذا ما سجله عصراً
10:00 | 2022-01-23
الاقتصاد الصيني... محاولات انعاش مستمرة
فيديو
فنانة لبنانية شهيرة تعلق على تحول رصيدها في البنك من 17 مليون دولار إلى صفر (فيديو)
Lebanon 24
فنانة لبنانية شهيرة تعلق على تحول رصيدها في البنك من 17 مليون دولار إلى صفر (فيديو)
10:13 | 2022-01-22
24/01/2022 11:28:42
Lebanon 24
Lebanon 24
فيلم "أصحاب ولا أعز" يُثير ضجة.. منى زكي تُفاجئ الجمهور بمشهد خلع ملابسها الداخلية!
Lebanon 24
فيلم "أصحاب ولا أعز" يُثير ضجة.. منى زكي تُفاجئ الجمهور بمشهد خلع ملابسها الداخلية!
02:00 | 2022-01-22
24/01/2022 11:28:42
Lebanon 24
Lebanon 24
سامسونغ تكشف عن أعظم تجارب "غالاكسي" في جهاز واحد (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تكشف عن أعظم تجارب "غالاكسي" في جهاز واحد (فيديو)
02:00 | 2022-01-22
24/01/2022 11:28:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact