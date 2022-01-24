إقتصاد

أسعار الذهب مستقرة قبل اجتماع الفدرالي

Lebanon 24
24-01-2022 | 08:00
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استقرت أسعار الذهب دون تغيير يذكر الاثنين مع انتظار المستثمرين اجتماع مجلس الفدرالي الأميركي للحصول على أدلة حول رفع أسعار الفائدة في حين أدت المخاوف بشأن التضخم والخلاف بين روسيا وأوكرانيا إلى بقاء جاذبية الذهب كملاذ آمن كما هي.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1836.21 دولار للأونصة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1836.80 دولار.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التابعة لمجلس الفدرالي الأميركي يومي 25 و 26 يناير.

في حين تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 24.15 دولار للأونصة وارتفع البلاديوم 0.8% إلى 2124.21 دولار وارتفع البلاتين 0.4% إلى 1032.80 دولار.
المصدر: CNBC
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