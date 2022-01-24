إقتصاد

استثمار 23 مليار دولار في السيارات الكهربائية... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
24-01-2022 | 14:00
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كشف شخصان مطلعان، أن شركات رينو ونيسان موتور وميتسوبيشي موتورز تخطط لمضاعفة استثماراتها ثلاث مرات لتطوير السيارات الكهربائية بشكل مشترك.

مع مواجهة شركات صناعة السيارات الكبيرة ضغوطا من المنافسين الجدد والتحول المتوقع في الطلب نحو المركبات الكهربائية فإن التحالف الفرنسي الياباني يسعى إلى زيادة التعاون.

قالت المصادر إنه من المتوقع أن تعلن الشركات الثلاث يوم الخميس عن خطة لاستثمار أكثر من 20 مليار يورو (23 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة في تطوير السيارات الكهربائية، مضيفة أنه من المتوقع أن يتوصل التحالف بحلول عام 2030 إلى أكثر من 30 بطارية كهربائية جديدة تدعمها خمس منصات مشتركة.

أوضح شخصان مطلعان على الخطة أن هذه الاستثمارات تأتي إضافة إلى 10 مليارات يورو أنفقتها المجموعة بالفعل على التحول للسيارات الكهربائية.

ورفض متحدث باسم نيسان "التعليق على التكهنات". ولم يرد المتحدثون الرسميون باسم رينو وميتسوبيشي على طلبات التعليق.
 
(بلومبيرغ الشرق) 
المصدر: 24 - بلومبيرغ
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