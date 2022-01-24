إقتصاد

مصر تُعلن عن استعدادها لافتتاح أكبر مصنع من نوعه في العالم

Lebanon 24
24-01-2022 | 16:00
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أعلن وزير قطاع الأعمال المصري، هشام توفيق، أن البلاد على وشك الانتهاء من بناء أكبر مصنع للغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، في العالم كله.

وأشار توفيق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث" اليوم، إلى أنه تم إنشاء منظومة إدارية جديدة، ودمج 23 شركة غزل ونسيج، و9 شركات للتجارة والحليج، في شركة واحدة، ويجري حاليًا تدريب المشرفين القائمين على تدريب العمال، متابعا: "في الخمسينات كنا نقوم باستخدام أحدث الماكينات الأوروبية، وبعد توقف 40 عامًا عن تحديثها، بدأنا منذ الثمانينات في استبعاد التكنولوجيا القديمة، وتحديثها بتكنولوجيا متطورة هي الأحدث في العالم".

وأشار الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إلى أنه تم تخصيص شركة ستقوم ببيع وتسويق منتجات هذه الشركات حتى تتفرغ شركات الغزل والنسيج للإنتاج، وحاليًا يتم اختيار أماكن لفروع تلك الشركة في جميع محافظات الجمهورية.

وكشف توفيق، اسم البراند المصري الجديد للشركة المسؤولة عن التسويق للمنتجات المصرية من الغزل والنسيج، مشيرًا إلى أن البراند الجديد سيكون باسم "نت" وهو إله مصري قديم مرتبط بالنسيج، وتم تسجيل البراند في 14 دولة في العالم.
المصدر: روسيا اليوم
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