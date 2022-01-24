بعد كلمة الحريري... الدولار يرتفع وهذا سعره الجديد في السوق الموازية

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 23750 - 23800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.





وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 23100 - 23200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.