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إقتصاد
بعد كلمة الحريري... الدولار يرتفع وهذا سعره الجديد في السوق الموازية
Lebanon 24
24-01-2022
|
09:45
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 23750 - 23800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 23100 - 23200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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