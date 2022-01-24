إقتصاد

بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟

Lebanon 24
24-01-2022 | 14:00
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إنخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم حيث سجل تسعيرة تراوحت ما بين 23500 - 23550 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 23750 - 23800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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