بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟

إنخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم حيث سجل تسعيرة تراوحت ما بين 23500 - 23550 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 23750 - 23800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.