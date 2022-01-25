بعد تعطل إمدادات الغاز من إيران...بعض المصًنعين الأتراك يوقفون الإنتاج

وقفت بعض الشركات الصناعية التركية الإنتاج مؤقتا بعد أن خفضت إيران تدفقات الغاز الأسبوع الماضي لما يصل إلى عشرة أيام بسبب مشكلة فنية.وتعتمد تركيا بشكل كامل تقريبا على الغاز المستورد من روسيا وأذربيجان وإيران، التي علًقت تدفقات الغاز إلى البلاد يوم الخميس الماضي، مرجعة ذلك إلى عطل فني في محطة لتعزيز الضغط في تركيا.وقالت إيران إن صادراتها من الغاز إلى تركيا استؤنفت يوم الجمعة لكن مسؤولا تركيا قال إن تلك الإمدادات أقل من الكميات المطلوبة.ونفت تركيا أن المشكلة سببها عطل في محطة للضغط في أراضيها.أسعار الطاقة في تركياشهدت أسعار الطاقة في تركيا صعودا حادا مدفوعة بزيادات عالمية، بالإضافة لهبوط في قيمة العملة المحلية بنسبة 44% أمام الدولار الأميركي العام الماضي.ورفعت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية أسعار الكهرباء بما يصل إلى 125% للمستهلكين التجاريين من أصحاب الطلب المرتفع وبنحو 50% للمنازل الأقل طلبا في 2022.في حين أشارت شركة BOTAS الحكومية للطاقة إلى أن أسعار الغاز الطبيعي سترتفع 25% للاستخدام المنزلي و50% للاستخدام الصناعي هذا العام.يأتي ذلك في ضوء تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخفض التضخم.إمدادات إيران لـ تركيا من الغازوزودت إيران تركيا بما نسبته 16% من حاجاتها من الغاز في الأشهر العشرة الأولى من 2021، بحسب أحدث بيانات رسمية.وأعلنت السلطات التركية عن تخفيضات مزمعة في إمدادات الكهرباء والغاز إلى كبار المستهلكين في المناطق الصناعية ومحطات توليد الكهرباء بسبب نقص في الإمدادات من إيران.