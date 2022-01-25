إقتصاد

سيولة بـ2.6 مليار دولار توفرها الكويت لبنك الائتمان

Lebanon 24
25-01-2022 | 12:00
A-
A+
Doc-P-911094-637787103390556004.jpeg
Doc-P-911094-637787103390556004.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) بالإجماع على مقترح بقانون يسمح بزيادة رأسمال بنك الائتمان الحكومي، وذلك في إطار مساعي الحكومة لوضع

قال وزير المالية الكويتي، عبد الوهاب الرشيد، إن الحكومة اتفقت مع لجنة لجنة شؤون الإسكان والعقار في البرلمان، على حزمة من الإجراءات تستهدف توفير سيولة لبنك الائتمان الكويتي، تمكنه من منح قروض للمواطنين لتمويل بناء المساكن.

أضاف الوزير في كلمته أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء، إن هذه الإجراءات ستوفر سيولة للبنك بقيمة 800 مليون دينار (الدينار يعادل 3.3 دولار)، من خلال:

من جهته، كلف مجلس إدارة بنك الائتمان الإدارة التنفیذیة بالبنك، بدراسة إمكانیة إصدار السندات بقیمة ملیار دینار، على أن يتخذ البنك قراراً في هذا الشأن بعد إنھاء الدراسة، بحسب الوزير.

كان رئیس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم افتتح صباح اليوم الثلاثاء الجلسة الخاصة المنعقدة بناء على طلب نيابي للنظر في الاقتراح بقانون بشأن زيادة رأسمال بنك الائتمان ومناقشته.

وبنك الائتمان هو بنك حكومي أنشئ عام 1960، تحت اسم بنك التسليف، ويقوم حالياً بتقديم قروض بلا فوائد لمستحقي الرعاية السكنية من المواطنين لبناء المساكن أو شرائها أو ترميمها، ويبلغ رأسماله 3 مليارات دينار.

بلغ عدد القروض التي قدمها بنك الائتمان الكويتي خلال عام 2021 حوالي 23 ألف قرض تجاوزت قيمتها 400 مليون دينار، وفقاً لتصريحات سابقة للناطقة الرسمية باسم البنك حباري الخشتي.
 
(بلومبيرغ الشرق) 
المصدر: 24 - بلومبيرغ
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:03 | 2022-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2022-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:18 | 2022-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
14:00 | 2022-01-25
14:00 | 2022-01-25
12:16 | 2022-01-25
11:33 | 2022-01-25
10:00 | 2022-01-25
09:45 | 2022-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website