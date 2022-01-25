دولار السوق الموازية... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 23450 - 23500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 23500 - 23600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.