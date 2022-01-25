النجاح في إدخال المنتجات اللبنانية إلى المحال التجارية والمطاعم في فرنسا

أعلنت سفارة لبنان في فرنسا في بيان، أنها "نجحت في إدخال المنتجات اللبنانية إلى المحال التجارية الكبرى وأبرزها شركة Carrefour، وذلك بعد سلسلة لقاءات افتراضية نظمتها وضمت جميع المعنيين في قطاع الصناعات الغذائية اللبنانية، انطلاقا من المزارعين، وصولا إلى المتاجر الكبرى في فرنسا، مرورا بشركات التصدير في لبنان والاستيراد في فرنسا ومؤسسات معنية في مجالي التخزين والتسويق".وأشارت إلى أنه "عطفا على النجاح الذي تلاقيه هذه المنتجات في الأسواق الفرنسية، وفي إطار خطتها لزيادة الواردات إلى فرنسا، وما إن سمحت الظروف الصحية بتنظيم لقاءات حضورية، عقد أخيرا لقاء دعا إليه سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان بعنوان "التذوق والاكتشاف découverte et Dégustation، في دار السفارة، جمع أبرز مصدري المشروبات الروحية والمكسرات اللبنانية بممثلين عن المطاعم اللبنانية في باريس وضواحيها، وأسفر ذلك عن بناء شراكات ما بين هذه المطاعم والشركات الموزعة للمنتجات اللبنانية. وتوافق المشاركون على ترجمة مفاعيل هذا الحدث على أرض الواقع من خلال نشاطات لتذوق النبيذ والعرق اللبناني في عدد من المطاعم والفنادق، وكانت المحطة الأولى في مطعم الشيف Alan Geaam، الشيف اللبناني الحائز على نجمة Michelin والذي قلده رئيس الجمهورية وسام الاستحقاق الوطني تقديرا لعطاءاته ودوره في تطوير فن الطهي ومساهمته في نشر صورة لبنان المبدع. وأراد Geaam من خلال هذه المبادرة تسليط الضوء على نوعية النبيذ اللبناني الفاخرة، لا سيما Héritage château، التي ترقى به ليدخل إلى عالم المطابخ الفاخرة gastronomique restaurant في فرنسا".ولفتت إلى أن "الملحقة الاقتصادية في السفارة اللبنانية رشال علم الدين ساهمت في نجاح هذه المبادرات، وهي ستتابع جهودها الهادفة إلى تثبيت الحضور اللبناني في مجال الصناعات الغذائية في الأسواق الفرنسية من خلال مواكبة الجناح اللبناني في معرض Sial الدولي المخصص للصناعات الغذائية في الخريف المقبل في باريس، والذي ستشرف عليه جمعية الصناعيين في لبنان".