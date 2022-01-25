دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية انخفاضاً طفيفاً، وبلغ مساء اليوم 23400 - 23450 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.



وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 23450 - 23500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.