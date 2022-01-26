إقتصاد

تجارب لاستخدام زيت النخيل في إنتاج وقود للسيارات في هذا البلد!

Lebanon 24
26-01-2022 | 05:00
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قال وزير الطاقة الإندونيسي إن بلاده أجرت تجارب أولية لإنتاج بنزين مصنوع من زيت النخيل في إطار سعيها لتوسيع استخدام الزيت النباتي في قطاعها للطاقة.
 
وإندونيسيا هي أكبر منتج لزيت النخيل في العالم وتهدف لزيادة محتوى الزيت في الديزل الحيوي واستخدامه لإنتاج أنواع أخرى من الوقود.

وأجرت تجربة طيران باستخدام وقود طائرات مخلوط بزيت النخيل العام الماضي وتخطط لإجراء تجارب على الطرق على وقود حيوي يحتوي على 40 بالمئة من زيت النخيل الشهر القادم.

وقال وزير الطاقة عارفين تصريف في بيان "يجب علينا أن نعمل لأن نصبح مستقلين في مجالات مهمة لبلدنا مثل قطاع الطاقة. لدينا مصادر متعددة للطاقة لا نستغلها بشكل كامل."

ووفقا لتقديرات اتحاد زيت النخيل في إندونيسيا، فإن الديزل الحيوي شكل حوالي 38 بالمئة من الاستهلاك المحلي من زيت النخيل العام الماضي.
المصدر: سكاي نيوز
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